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АНАЛІТИКА

Макрон призначив новим прем'єром колишнього главу МЗС Франції Мішеля Барньє

 

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим очільником уряду консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Емманюель Макрон після тривалого очікування, через 60 днів після парламентських виборів, визначився з кандидатурою прем'єр-міністра та обрав на цю посаду Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара і перемовника ЄС щодо Brexit.

73-річний Барньє очолював переговори ЄС з Британією щодо її виходу з блоку у 2016-2021 роках. До цього консервативний політик обіймав посади в різних французьких урядах, а також був комісаром ЄС.

Як повідомили у Єлисейському палаці, Макрон "запевнив, що прем'єр-міністр та майбутній уряд відповідають умовам для того, щоб бути максимально стабільними і об'єднувати якомога більше".

Про високу ймовірність призначення Барньє стало відомо лише у четвер. Раніше ЗМІ називали основними фаворитами колишнього прем'єра-соціаліста, ексглаву МВС Бернара Казньова та правоцентриста, багаторазового члена уряду Ксав'є Бертрана.

Перед Барньє постане непросте завдання знаходити компроміси і будувати коаліції задля підтримки парламентом тих чи інших ініціатив.

Як відомо, Емманюель Макрон відмовився призначати прем'єркою кандидатку від лівого блоку "Новий народний фронт", який переміг на виборах, та почав консультації з політсилами перед своїм рішенням про нового прем'єр-міністра, під наростаючі звинувачення з боку лівих.

Призначення на прем'єрську посаду когось із них очікували ввечері 4 вересня, проте у підсумку журналісти отримали інформацію, що Макрон відкладає рішення і розляне інших кандидатів.

Ключові теги: Франція
 

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