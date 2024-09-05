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Уряд Швеції хоче знизити податки
15:38 05.09.2024 |
У 2025 році уряд Швеції знизить податки на прибуток, щоб стимулювати домогосподарства, чия купівельна спроможність знизилася через зростання цін і вартості позик. Про це повідомляє Bloomberg.
Таке рішення коштуватиме приблизно 13,5 млрд крон ($1,31 млрд), а ще $4,4 млрд буде виділено на звільнення від оподаткування деякої економії в акціях і взаємних фондах.
Видання зазначає, що це відбувається в той момент, коли правоцентристський уряд пообіцяв посилити підтримку домогосподарств після оголошення перемоги над інфляцією, яка раніше спонукала уряд стримувати витрати, щоб уникнути подальшого зростання цін.
Уряд Швеції заявив, що очікує подати бюджет, який містить додаткові заходи, включно з підтримкою домогосподарств і витратами на інфраструктуру, на загальну суму близько 60 мільярдів крон.
Повний бюджет буде представлено 19 вересня.
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