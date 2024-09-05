Росія закуповувала запчастини для 25-річних верстатів ASML для виробництва мікросхем у дронах

Попри санкції впродовж 2022-2023 років Росія змогла закуповувати запчастини для 25-річних верстатів нідерландського виробника ASML для виробництва мікросхем, які використовуються в російських дронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Trouw.

Газета проводила розслідування, посилаючись на отримані російські митні документи.

У матеріалі йдеться про обладнання 1990-х років, зокрема системи PAS-5500. Вони компанією вже не створюються, однак досі застосовуються у виробництві.

Згідно з матеріалами газети с, російські компанії імпортували запчастини для старих машин ASML щонайменше 170 разів. Вони могли були використані для підтримки працездатності систем PAS-5500. Машини цих систем часто відновлюються або продаються як вживані, що дозволяє продовжувати їх експлуатацію.

Як повідомляють журналісти, системи PAS-5500 хоч і офіційно не підпадають під категорію "подвійного призначення" з можливим військовим застосуванням, однак вони все ще є корисними для виробництва аналогових мікросхем.

Зазначається, що ці мікросхеми можуть використовуватися в безпілотниках та інших військових системах, які Росія застосовує у війні проти України.

У матеріалі нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Європейський Союз запровадив санкції, які забороняють продаж електронного обладнання та технологій до Росії. Проте російські фірми змогли обійти ці обмеження через закупівлі запчастин на вторинних ринках через посередників у Китаї.

Розслідуванням зацікавилися журналісти Reuters. Вони направили запит у компанію ASML, щоб отримати коментар стосовно інформації газети Trouw.

"ASML не продає товари чи послуги в Росію і не взаємодіє з російськими дистриб'юторами. За останні роки ASML нічого не відправляла в Росію, і санкції обмежують продажі в Росію систем PAS і Twinscan, а також запчастин", - йдеться у відповіді компанії.

Зазначається, що в Reuters не змогли незалежно перевірити повідомлення.

Компанія ASML

ASML є нідерландською багатонаціональною промисловою компанією. Її вважають найбільшим технологічним виробником у Європи. Компанія відома своїми передовими системами літографії, що використовуються для створення мікросхем.

Нині ASML найбільшим постачальником систем фотолітографії для переважно напівпровідникової промисловості. Компанія також створює машини для виробництва інтегральних схем.

Машини ASML використовувалися у РФ для виробництва мікросхем у Зеленограді на заводі "Мікрон". Також відомо, що ще у 2008 році у Росії використання літографів ASML планувалося на фабриці "Ангстрем-Т", яка своєю чергою була та є розробником і виробником напівпровідникових виробів, від дискретних транзисторів до сучасних мікроконтролерів і мікропроцесорів.

З відкритих джерел можна дізнатися, що продукцією нідерландської компанії активно користувався Науково-дослідний інститут системних досліджень РАН, проти якого у 2022 році ЄС, США та Україна ввели санкції.