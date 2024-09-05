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АНАЛІТИКА

США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ

 

У четвер, 5 вересня відкривається для підписання перша юридично обов'язкова міжнародна угода щодо штучного інтелекту, укладена між країнами, включно із членами Європейського Союзу, США та Великою Британією.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше ініціативу підтримала правозахисна організація Ради Європи, яка працювала над створенням конвенції протягом кількох років.

Ця Конвенція буде зосереджена на управлінні ризиками, що виникають у зв'язку з використанням систем ШІ, з одночасною підтримкою інновацій у цій сфері. Її прийняли ще у травні після тривалих обговорень за участю 57 країн.

Міністерка юстиції Британії Шабана Махмуд наголосила на важливості цієї угоди. Вона акцентувала, що ця Конвенція - важливий крок до того, аби "нові технології можна було використовувати без руйнування найдавніших цінностей, таких як права людини та верховенство права".

Зазначається, документ зосереджується на захисті тих, хто постраждав від використання систем штучного інтелекту. Конвенція діє окремо від Закону ЄС про ШІ, який набув чинності 1 серпня.

Журналісти додали, що підписанти угоди матимуть право впроваджувати законодавчі та адміністративні заходи для виконання положень конвенції.

Раніше команда зі стратегічних комунікацій уряду Естонії вирішила шукати до свого складу ще двох експертів у зв'язку з поширенням технологій штучного інтелекту і їхнього використання у тому числі для кампаній дезінформації.

Напередодні у Нідерландах регулятор із захисту даних наклав 30,5 млн євро штрафу на американську компанію Clearview AI, яка, як стверджується, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.
 

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