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Турецькі банки почали закривати рахунки компаніям, які працюють з Росією
12:28 05.09.2024 |
Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їхні рахунки.
Про це заявив посол РФ у Туреччині Олексій Єрхов, передає The Moscow Times.
"Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки "вичавлювання" компаній, які займаються транзитом товарів до Росії. Такі клієнти активно виявляються, і їм блокуються перекази, або зовсім закриваються рахунки", - зазначив він російським ЗМІ.
За його словами, дипломати та торгпредство намагаються допомогти російським компаніям, які зіткнулися із закриттям рахунків, і роблять це "в індивідуальному порядку".
Співрозмовники у банківській сфері Туреччини повідомили, що всі угоди та перекази з Росії знаходяться під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.
Турецькі банки стали зупиняти платежі з Росії з кінця минулого року. Це сталося після виходу указу президента США Джо Байдена, який дозволив американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти іноземних банків за підтримку російського ВПК та операції з підсанкційними компаніями.
На початку цього року турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям, а також згортати операції у лірах із Росією.
Як повідомлялося, у першому півріччі 2024 року експорт товарів з Туреччини до Росії впав до $4,16 млрд - це на 28,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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