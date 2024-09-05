Європейські міністри у Вільнюсі обговорять створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Міністри юстиції країн Ради Європи (РЄ) на міжнародній конференції у Вільнюсі 5 вересня планують обговорити подальші кроки зі створення Спеціального трибуналу для розслідування міжнародних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на заяву Міністерства юстиції країни, передає "Європейська правда".

Як заявили у міністерстві, конференція високого рівня "На шляху до відповідальності за міжнародні злочини в Україні" - один із ключових заходів у рамках головування Литви в Комітеті міністрів РЄ.

Журналісти зазначили, що під час конференції міністри юстиції РЄ обговорять наступні кроки щодо забезпечення кримінальної відповідальності за неспровоковану агресію Росії проти України.

Планується розглянути проблеми та можливі рішення, пов'язані із забезпеченням єдиних стандартів національних розслідувань, якості доказової бази, а також можливістю винесення заочних вироків для ефективного встановлення справедливості.

У рамках конференції також відбудеться підписання Рамкової конвенції РЄ з питань штучного інтелекту, прав людини, демократії та верховенства закону.

У конференції, зокрема, візьмуть участь генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович Бурич, президент Парламентської асамблеї РЄ Теодорос Русопулос, комісар РЄ з прав людини Майкл О'Флаерті, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, інші представники РЄ, міністри юстиції країн-членів та українські представники.

За даними Мін'юсту Литви, у заході загалом візьмуть участь близько 200 людей.

Обговорення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники - за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).