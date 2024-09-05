Компанія Unilever отримала схвалення на продаж російського бізнесу - ЗМІ

Найбільший виробник товарів повсякденного попиту Unilever отримав схвалення російської урядової комісії на продаж свого бізнесу в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело.

Угоду, внаслідок якої британська корпорація залишить російський ринок, схвалили наприкінці серпня. Вартість російського бізнесу компанії оцінюється в 35-40 млрд рублів ($393-449 млн) з урахуванням дисконту. Це приблизно в півтора рази нижче за торішню власну оцінку Unilever.

Покупця визначено, але не названо. Новий власник отримає також місцеві бренди морозива та косметики.

У 2022 році після повномасштабної агресії Росії проти України Unilever призупинив постачання продукції на російський ринок та експорт товарів із території країни. Концерн обіцяв продовжувати постачати росіянам засоби особистої гігієни та продукти, які виробляють на місцевих заводах. Корпорація не хотіла йти з добре освоєного російського ринку, але наважилась на це, враховуючи стан бізнесу, геополітичну напруженість, що зростає, і тиск на компанію, зазначив співрозмовник журналістів.

Як повідомлялось, у квітні 2023 року глава РФ Володимир Путін підписав указ, який фактично дозволяє націоналізувати активи іноземних компаній у Росії.