Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанія Unilever отримала схвалення на продаж російського бізнесу - ЗМІ

 

Найбільший виробник товарів повсякденного попиту Unilever отримав схвалення російської урядової комісії на продаж свого бізнесу в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело.

Угоду, внаслідок якої британська корпорація залишить російський ринок, схвалили наприкінці серпня. Вартість російського бізнесу компанії оцінюється в 35-40 млрд рублів ($393-449 млн) з урахуванням дисконту. Це приблизно в півтора рази нижче за торішню власну оцінку Unilever.

Покупця визначено, але не названо. Новий власник отримає також місцеві бренди морозива та косметики.

У 2022 році після повномасштабної агресії Росії проти України Unilever призупинив постачання продукції на російський ринок та експорт товарів із території країни. Концерн обіцяв продовжувати постачати росіянам засоби особистої гігієни та продукти, які виробляють на місцевих заводах. Корпорація не хотіла йти з добре освоєного російського ринку, але наважилась на це, враховуючи стан бізнесу, геополітичну напруженість, що зростає, і тиск на компанію, зазначив співрозмовник журналістів.

Як повідомлялось, у квітні 2023 року глава РФ Володимир Путін підписав указ, який фактично дозволяє націоналізувати активи іноземних компаній у Росії.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 12:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8936  0,00 0,01 41,4812  0,09 0,22
EUR 45,3032  0,01 0,03 46,0052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,26 0,63 41,0900  0,28 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес