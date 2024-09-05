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АНАЛІТИКА

Росія всліпу використала популярних американських правих діячів, - прокуратура США

 

Американську медіа-компанію, пов'язану з шістьма впливовими консервативними діячами, таємно фінансували співробітники російських державних ЗМІ. На російські гроші створювалися англомовні відео, які відповідали інтересам Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Відеоматеріали, як стверджується, були направлені на посилення розбіжностей в американському суспільстві, зокрема щодо війни РФ проти України.

Агентство зауважує, що вказана інформація викладена у обвинувальному акті, який було подано в середу.

Серед шістьох згаданих консерваторів - відомі Тім Пул, Дейв Рубін та Бенні Джонсон.

Звинувачення вказує на те, як Москва, можливо, намагається заробити на стрімкому зростанні популярності правих подкастерів, лайвстрімерів та творців іншого контенту, які зробили успішну кар'єру в соціальних мережах за роки, відколи Дональд Трамп був на посаді президента.

Міністерство юстиції США не заявляє про будь-які правопорушення з боку впливових осіб, деякі з яких, за його словами, отримали неправдиву інформацію про джерело фінансування компанії. Натомість він звинувачує двох співробітників RT, російської державної медіакомпанії, у тому, що вони направили майже 10 мільйонів доларів компанії зі штату Теннессі для створення дружнього до Росії контенту.

Після оголошення звинувачень і Пул, і Джонсон зробили заяви в соціальних мережах, які Рубін ретвітнув, заявивши, що вони стали жертвами передбачуваних злочинів і не зробили нічого поганого.

"Ми досі не знаємо, що правда, оскільки це лише звинувачення", - сказав Пул, додавши, що "Путін - покидьок".

У своєму дописі Джонсон написав, що рік тому його попросили надати контент "медіа-стартапу". Він сказав, що його адвокати домовилися про "стандартну угоду на міжнародній основі, яка пізніше була розірвана".

Костянтина Калашникова та Олену Афанасьєву звинувачують у змові з метою відмивання грошей та порушенні закону про реєстрацію іноземних агентів. Вони перебувають на свободі.

Як повідомлялося раніше, 4 вересня США ввели нові санкції проти Російської Федерації. Вони стосуються 10 фізичних та двох юридичних осіб. Штати підозрюють їх у зловмисному впливі Москви, спрямованому на президентські вибори в США у 2024 році. У Мінфіні США зазначили, що російські державні ЗМІ використовують різноманітні інструменти, такі як генеративні фейки та дезінформацію на основі штучного інтелекту. У списку - головний редактор RT Маргарита Симоньян.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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