США ввели санкції проти керівництва російського телеканалу RT за втручання в американські вибори

Міністерство фінансів США в середу оголосило санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT, зокрема його головної редакторки Маргарити Симоньян, і хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року, повідомляє сайт Мінфіну.

"RT використовував підставну компанію, щоб приховати свою власну причетність або причетність російського уряду до контенту, покликаного вплинути на аудиторію США", - ідеться в тексті релізу.

Як повідомляється, на початку поточного року керівники RT почали секретне вербування американських посадовців, які нічого не підозрюють, для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні - на додачу до поширення фейків і дезінформації.

Зазначається, що під дію санкцій потрапила головна редакторка Маргарита Симоньян і два її заступники - Єлизавета Бродська та Антон Анісімов. Також підсанкційними виявилися заступник директора англомовного мовлення Андрій Кияшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников і його підлегла Олена Афанасьєва.

У Мінфіні США зазначили, що Анісімов здійснює діяльність в інтересах Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), а Афанасьєва під фейковим прикриттям намагалася взаємодіяти з американськими посадовцями для їхнього вербування.

Крім того, санкції стосуються членів прокремлівської хакерської групи RaHDit, що складається з чинних і колишніх співробітників російської розвідки: Олексія Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Олександра Неженцева.

Тим часом санкції поширюються на російську автономну некомерційну організацію (АНО) "Діалог", пов'язану з російською операцією впливу "Doppleganger" та її дочірньою організацією АНО "Діалог Регіони", а також керівника обох цих компаній Володимира Табака.