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Банк Канади знизив базову ставку за підсумками третього засідання поспіль - до 4,25%
18:14 04.09.2024 |
Банк Канади в середу знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 4,25% річних.
Ставка була зменшена за підсумками третього засідання поспіль. Такий крок збігся з очікуваннями аналітиків, повідомляє Trading Economics. У червні канадський ЦБ опустив ставку на 25 б.п., ставши першим із ЦБ країн G7, який розпочав пом'якшення грошово-кредитної політики в поточному циклі. У липні він зробив аналогічну дію.
До цього ставка утримувалася на рівні 5% протягом 10 місяців.
"Оскільки загальний ціновий тиск продовжує слабшати, рада керівників ухвалила рішення знизити ставку ще на 25 базисних пунктів", - йдеться в повідомленні Банку Канади, опублікованому за підсумками засідання.
Статдані засвідчили подальше сповільнення темпів інфляції в Канаді в липні до 2,5% у річному вираженні з 2,7% у попередньому місяці.
"Рішення щодо грошово-кредитної політики ухвалюватимуться на основі інформації, що надходить, і нашої оцінки їхніх наслідків для прогнозу інфляції, - наголошується в документі. - Банк, як і раніше, сповнений рішучості відновити цінову стабільність для канадців".
Наступне засідання Банку Канади призначено на 23 жовтня. Разом із рішенням про ставку будуть опубліковані оновлені економічні прогнози.
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