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АНАЛІТИКА

Російським провайдерам пригрозили позбавленням ліцензії за прискорення YouTube

 

Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів і прискорюють роботу YouTube у РФ. Про це пише російський Forbes.

У документах, з якими ознайомилося видання, йдеться про те, що інтернет-провайдери не повинні заважати блокуванню та ускладненню доступу до сайтів із забороненою інформацією. В іншому разі їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Також стосовно них буде вжито заходів реагування "аж до анулювання ліцензії".

Раніше головний радіочастотний центр (ГРЧЦ) Роскомнагляду зобов'язав провайдерів припинити прискорювати YouTube. У застереженні центру йшлося про те, що оператори зв'язку мають відмовитися від використання "технологій спотворення, фрагментації та підміни інтернет-трафіку", щоб забезпечити "негайне обмеження доступу" до сайтів, що блокуються і сповільнюються.

Роскомнагляд не зможе відкликати ліцензію у провайдера без судового рішення, але у нього є право до рішення суду призупинити її через "невиконання директиви про обмеження трафіку", каже головний юрисконсульт практики інтелектуальної власності юридичної компанії ЕБР Кирило Ляхманов.

Стаття, що загрожує провайдерам, передбачає штрафи: до 10 000 руб. - для громадян, до 30 000 руб. - для посадових осіб, до 45 000 руб. - для індивідуальних підприємців і до 120 000 руб. - для юридичних осіб.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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