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В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі
17:10 04.09.2024 |
Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Згідно із проєктом, компанії зможуть вирахувати до 40% вартості нових електромобілів і транспортних засобів із нульовим рівнем викидів зі своїх податкових рахунків на наступний рік після їх придбання. Цей відсоток поступово зменшуватиметься до 6% на шостий рік.
За оцінками уряду, середньорічні витрати на цей проєкт становитимуть близько 465 млн євро ($514 млн) у період із 2024-го до 2028 року, коли закінчиться термін дії податкової пільги.
Крім того, пільговий податковий режим, який зараз застосовується до електричних і службових автомобілів із нульовим рівнем викидів вартістю менш ніж 70 000 євро, також буде поширюватися на автомобілі вартістю 95 000 євро або менше, згідно з пропозицією.
Німеччина прагне підвищити рівень використання електромобілів, кількість нових реєстрацій яких у липні впала на 36,8% проти аналогічного періоду минулого року.
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