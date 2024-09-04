В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі

Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Згідно із проєктом, компанії зможуть вирахувати до 40% вартості нових електромобілів і транспортних засобів із нульовим рівнем викидів зі своїх податкових рахунків на наступний рік після їх придбання. Цей відсоток поступово зменшуватиметься до 6% на шостий рік.

За оцінками уряду, середньорічні витрати на цей проєкт становитимуть близько 465 млн євро ($514 млн) у період із 2024-го до 2028 року, коли закінчиться термін дії податкової пільги.

Крім того, пільговий податковий режим, який зараз застосовується до електричних і службових автомобілів із нульовим рівнем викидів вартістю менш ніж 70 000 євро, також буде поширюватися на автомобілі вартістю 95 000 євро або менше, згідно з пропозицією.

Німеччина прагне підвищити рівень використання електромобілів, кількість нових реєстрацій яких у липні впала на 36,8% проти аналогічного періоду минулого року.