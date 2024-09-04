Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі

 

Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Згідно із проєктом, компанії зможуть вирахувати до 40% вартості нових електромобілів і транспортних засобів із нульовим рівнем викидів зі своїх податкових рахунків на наступний рік після їх придбання. Цей відсоток поступово зменшуватиметься до 6% на шостий рік.

За оцінками уряду, середньорічні витрати на цей проєкт становитимуть близько 465 млн євро ($514 млн) у період із 2024-го до 2028 року, коли закінчиться термін дії податкової пільги.

Крім того, пільговий податковий режим, який зараз застосовується до електричних і службових автомобілів із нульовим рівнем викидів вартістю менш ніж 70 000 євро, також буде поширюватися на автомобілі вартістю 95 000 євро або менше, згідно з пропозицією.

Німеччина прагне підвищити рівень використання електромобілів, кількість нових реєстрацій яких у липні впала на 36,8% проти аналогічного періоду минулого року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2766
  0,0126
 0,03
EUR
 1
 45,6065
  0,0634
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8964  0,01 0,02 41,5714  0,10 0,24
EUR 45,2907  0,04 0,10 46,0329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,07 0,18 41,3700  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес