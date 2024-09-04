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Росія таємно купувала компоненти для військової промисловості в Індії – FT
15:47 04.09.2024 |
Росія таємно закуповувала товари подвійного призначення в Індії та розглядала можливість створення виробничих потужностей у цій країні для забезпечення своєї військової машини.
Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на російське державне листування.
У жовтні 2022 року Міністерство промисловості та торгівлі Росії, відповідальне за оборонне виробництво, розробило конфіденційні плани витратити близько 82 мільярдів рупій (приблизно 1 мільярд доларів) на придбання критичних електронних компонентів через канали в Індії, приховані від західних урядів.
Російське керівництво розглядало Індію як альтернативний ринок для отримання технологій подвійного призначення, які підлягають санкціям Заходу. Москва навіть планувала інвестувати в розвиток спільного виробництва з Індією.
Олександр Гапонов, заступник голови відділу радіоелектроніки російського міністерства, звернувся до таємної організації зі зв'язками у спецслужбах РФ, щоб вона розробила плани з придбання необхідних компонентів в Індії. Президент цієї організації, Вадим Пойда, представив п'ятиетапний план забезпечення Росії компонентами подвійного призначення, включаючи створення закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями.
Митні дані показують, що Індія постачала Росії електронне обладнання у середині 2022 року, включаючи безпілотники на 5 млн доларів та компоненти для радіоелектронних систем 560 тисяч доларів, які використовуються у військових цілях.
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