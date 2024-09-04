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Нова Зеландія підвищить податок для туристів
12:31 04.09.2024 |
Нова Зеландія з 1 жовтня підвищить податок на в'їзд для іноземних туристів. Вартість збору на охорону природи та туризм зросте майже втричі - з 35 новозеландських доларів (21 долар США) до 100 (61 долар США).
Про це повідомляє ВВС.
Уряд заявив, що це має сприяти економічному зростанню та «гарантувати, що відвідувачі роблять внесок у державні послуги та отримують високоякісний досвід під час відвідування Нової Зеландії».
Але незалежний туристичний орган країни - Туристична асоціація Аотеароа - заявила, що вищий податок буде бар'єром і зробить відвідування країни «неймовірно дорогим».
«Відновлення туризму в Новій Зеландії відстає від решти світу, і це ще більше знизить нашу глобальну конкурентоспроможність», - сказала виконавчий директор асоціації Ребекка Інгрем.
Розташування Нової Зеландії в південній частині Тихого океану і пов'язані з цим високі ціни на авіаперельоти на далекі відстані часто ставали перепоною для туристів.
Нова Зеландія вперше запровадила цей податок у 2019 році, намагаючись подолати вплив великої кількості відвідувачів на інфраструктуру, навколишнє середовище та місцеві громади. Під час пандемії коронавірусу країна закрила свої кордони на два з половиною роки і не дозволяла іноземцям відвідувати країну до серпня 2022 року.
Нова Зеландія намагається повернутися до рівня відвідуваності, який був до пандемії: у 2023 році країну відвідало трохи менше трьох мільйонів іноземних туристів, що становить приблизно три чверті від допандемічного рівня.
Туристам з Австралії та Тихоокеанського регіону не потрібно платити податок.
Нова Зеландія - не єдина країна, де існують туристичні збори. Індонезія, Іспанія, Франція, Австрія, Хорватія, Коста-Ріка, Ісландія та Італія теж беруть плату з туристів, але у більшості країн податок включений у вартість проживання, візи або авіаквитка.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня набуло чинності рішення Єврокомісії про відновлення обмеження на кількість рідини, яку пасажири можуть перевозити в індивідуальній тарі.
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