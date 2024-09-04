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Рейтингові агентства заплатять загалом $49 млн для врегулювання претензій SEC
12:03 04.09.2024 |
Шість рейтингових агентств, зокрема Moody's Investors Service, S&P Global Ratings і Fitch Ratings, виплатять загалом понад $49 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), пов'язаних із порушенням їхніми співробітниками правил внутрішніх комунікацій.
SEC стверджує, що співробітники рейтингових агентств вели робоче листування через особисті пристрої, зокрема, в месенджері WhatsApp, без фіксації. Компанії зобов'язані зберігати і відстежувати повідомлення, стосовно бізнесу, щоб запобігти потенційно неправомірним діям.
"Ми неодноразово ставали свідками того, як недотримання вимог щодо ведення та збереження записів може перешкоджати виконанню компаніями своїх зобов'язань", - заявив заступник директора відділу правозастосування SEC Санджай Вадхва, слова якого наводяться в повідомленні регулятора.
Moody's і S&P виплатять по $20 млн для врегулювання претензій SEC, Fitch - $8 млн, A.M. Best Rating Services - $1 млн. Мексиканське рейтингове агентство HR Ratings de Mexico заплатить $250 тис., американське Demotech - $100 тис.
Усі компанії визнали допущені порушення і зобов'язалися поліпшити процедури комунікації, повідомило SEC.
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