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АНАЛІТИКА

В Єврокомісії планують запустити систему оплати за безвізові в'їзди навесні

 

До весни 2025 року у Європейському Союзі планують ввести в дію систему EES і ETIAS, що призведе до обов'язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Про це у вівторок, 3 вересня, заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, пише "Європейська правда".

За словами Гіппер, система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) має бути готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року.

"Ми плануємо, що ETIAS буде готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року", - акцентувала речниця.

Вона також заявила, що з листопада 2024 року у ЄС має запрацювати система системи в'їзду-виїзду (Entry-Exit System, EES), яка має замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах на електронну базу.

За її словами, дата 10 листопада 2024 року, яку озвучувала комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон щодо запуску системи в'їзду-виїзду EES, є остаточною.

"Для системи в'їзду-виїзду більше не буде ручного паспортного контролю, і це також прискорить використання електронних перевірок", - зауважила Гіппер.

На питання журналістки, наскільки підготовлені країни-члени ЄС, речниця зазначила, що наразі Європейська комісія очікує декларацію готовності країн-членів ЄС на початку вересня, після чого буде можливість підтвердити запуск систем.

Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в'їзду до ЄС. У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.

Терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову, знову і знову доводилось перенести.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в'їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.

Ключові теги: ЄС
 

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