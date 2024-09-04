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Білий дім після обстрілу Полтави: Продовжимо зосереджуватися на зміцненні ППО
08:55 04.09.2024 |
США продовжать зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги "у найближчі тижні".
Про це на аудіобрифінгу у вівторок, 3 вересня, заявив пресі радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.
Він висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару по Полтаві.
"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - сказав Кірбі.
Він наголосив, що президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".
"Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем HIMARS, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, Javelin, протитанкові системи, і в найближчі тижні буде більше. Тому ми збираємося й надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак", - додав Кірбі.
Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.
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