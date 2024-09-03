Інфляція в Туреччині в серпні сповільнилася до 52%, мінімум за рік

Споживчі ціни в Туреччині в серпні зросли на 52% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

Темпи підйому сповільнюються третій місяць поспіль. У липні інфляція становила 61,8%.

Серпневі темпи підвищення цін є мінімальними з липня минулого року.

Аналітики в середньому прогнозували, що зростання цін становитиме 52,2%, за даними Trading Economics.

Продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця подорожчали на 44,9% (у липні - на 58,9%), транспортні послуги - на 29% (на 46,1%), одяг і взуття - на 29,4% (на 39,6%), меблі та товари для дому - на 44,8% (на 56,6%). Ціни в готелях, кафе і ресторанах підвищилися на 67,7% (на 76%).

Тим часом темпи зростання вартості комунальних послуг прискорилися до 101,5% з 98,5% у липні.

Базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів харчування, енергоносіїв, алкоголю, тютюнової продукції та золота, минулого місяця становила 51,6% у річному вираженні, що є найнижчим показником із червня 2023 року. У липні вона перебувала на позначці 60,2%.

Споживчі ціни в Туреччині в серпні проти попереднього місяця збільшилися на 2,5%. У липні до червня приріст становив 3,2%.

Ціни виробників (індекс PPI) у країні минулого місяця підвищилися на 35,75% у річному вираженні та на 1,7% у помісячному, за даними Turkstat. У липні вони збільшилися відповідно на 41,4% і 1,9%.Уповільнення інфляції показує, що посилення грошово-кредитної політики в Туреччині починає приносити плоди, зазначає Financial Times.

Турецький ЦБ утримує ключову процентну ставку на рівні 50% з березня цього року. Ще в червні 2023 року ставка перебувала на рівні 8,5%.