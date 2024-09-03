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АНАЛІТИКА

Надмірна любов до роботи: японці не хочуть переходити на 4-денний робочий тиждень

 

Японія, відома своєю культурою перепрацювання, у 2021 році запустила ініціативу скорочення робочого часу. Але і досі працівники відмовляються від чотириденного робочого тижня. Про це пише Business Insider.

Ініціатива має на меті підняти якість життя японців та зменшити кількість випадків захворювань та навіть смертей через перепрацювання. Повідомляється, що така культура трудоголізму не сприяє, а навпаки шкодить розвитку економіки в країні.

У січні 2023 року прем'єр-міністр Фуміо Кісіда попередив, що країна перебуває на межі колапсу через падіння рівня народжуваності. Люди настільки багато працюють, що банально не мають часу на знайомство та створення сімей.

Однак темпи впровадження цих змін залишаються низькими. За даними Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії, лише близько 8% компаній в країні дозволяють працівникам брати три або більше вихідних днів на тиждень.

Справа не лише в компаніях - працівники теж вагаються. Виробник електроніки Panasonic, одна з найбільших компаній Японії, на початку 2022 року доєдналась до ініціативи. За два роки лише 150 з 63 000 працівників, які мають на це право, вирішили перейти на чотириденний графік.

Серед інших великих компаній, які запроваджують чотириденний робочий тиждень, - Uniqlo Fast Retailing, гігант електроніки Hitachi та фінансова компанія Mizuho. Близько 85% роботодавців повідомляють, що працівники беруть лише два вихідні на тиждень.

Значною мірою небажання брати додатковий вихідний пов'язане з культурою, в якій працівники ставлять компанію вище за себе. Це бере початок із післявоєнної епохи Японії, коли у прагненні стимулювати економіку тодішній прем'єр-міністр Шиґеру Йошида закликав великі корпорації запропонувати своїм працівникам довічну гарантію зайнятості, вимагаючи лише, щоб працівники віддячили їм лояльністю.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Японія
 

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