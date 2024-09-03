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Швейцарія відновила роботу посольства в Іраку вперше за понад 30 років
17:19 03.09.2024 |
Швейцарія вирішила відновити роботу посольства в Іраку вперше з 1991 року - у вівторок, 3 вересня, воно офіційно відкрилось.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила швейцарська Федеральна рада.
Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії пояснив відновлення роботи диппредставництва в Іраку поліпшенням безпекової ситуації, а також економічне зростання країни.
Крім того, зауважує швейцарський уряд, в Іраку свої посольства мають понад 50 країн, зокрема європейські, а сам Багдад "відіграє все більш важливу роль в регіоні як сторона, що сприяє діалогу, та посередник".
Швейцарське посольство в Багдаді насамперед відповідатиме за політичні та дипломатичні завдання, тоді як консульські питання та візові запити вирішуватиме диппредставництво у столиці Йорданії Аммані.
Посольство Швейцарії в Іраку було закрите в 1991 році після вторгнення Іраку в Кувейт та війну в Перській затоці, до якої воно призвело.
Після повалення іракського лідера Саддама Хусейна у 2003 році військовою коаліцією на чолі з США в Іраку роками панували умови, схожі на громадянську війну.
У 2014 році терористи з "Ісламської держави" захопили Мосул - друге за величиною місто Іраку, і лише у 2017 році його відвоювали іракські урядові війська.
Нагадаємо, посольство Швейцарії в Україні призупинило роботу невдовзі після початку повномасштабної війни Росії в лютому 2022 року й частково відновило роботу в Кишиневі, а до Києва повернулось у травні.
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