У Монголії заявили, що не арештували Путіна за ордером МКС через залежність від РФ

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт воєнного злочинця Владіміра Путіна через енергетичну залежність від Росії.

Такий коментар речника уряду Монголії наводить видання Politico, пише "Європейська правда".

Представник монгольської влади заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших безпосередніх сусідів (їх тільки двоє: Росія і Китай. - Ред.), раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - вказав речник.

Він підкреслив, що Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується нашими офіційними заявами".

Речник уряду Монголії також додав, що візит Путіна відповідає історичному прецеденту спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі в 1939 році - саме під цим формальним приводом господар Кремля здійснює нинішній візит.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

В українському МЗС відмову Монголії виконувати обов'язковий ордер на арешт Путіна назвали "важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".