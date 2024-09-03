Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Монголії заявили, що не арештували Путіна за ордером МКС через залежність від РФ

 

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт воєнного злочинця Владіміра Путіна через енергетичну залежність від Росії.

Такий коментар речника уряду Монголії наводить видання Politico, пише "Європейська правда".

Представник монгольської влади заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших безпосередніх сусідів (їх тільки двоє: Росія і Китай. - Ред.), раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - вказав речник.

Він підкреслив, що Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується нашими офіційними заявами".

Речник уряду Монголії також додав, що візит Путіна відповідає історичному прецеденту спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі в 1939 році - саме під цим формальним приводом господар Кремля здійснює нинішній візит.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

В українському МЗС відмову Монголії виконувати обов'язковий ордер на арешт Путіна назвали "важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2640
  0,1664
 0,40
EUR
 1
 45,5431
  0,0809
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес