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АНАЛІТИКА

По всій Німеччині провели рейди проти групи інтернет-тролів

 

У вівторок вранці Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) провело обшуки в будинках підозрюваних членів групи інтернет-тролів NWO по всій Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Членів групи звинувачують у тому, що вони "діяли як ватажки злочинної організації, метою якої було вчинення злочинів", йдеться в заяві BKA. Серед іншого, звинувачення включають систематичні кіберзнущання і кіберпереслідування.

В рамках операції, проведеної спільно з прокуратурою Франкфурта-на-Майні, Федеральне відомство кримінальної поліції рано вранці обшукало десять квартир у Баварії, Берліні, Бранденбурзі, Баден-Вюртемберзі, Гессені та Нижній Саксонії. Наразі ведеться розслідування щодо десяти підозрюваних, а також конфісковано численні електронні пристрої та носії інформації.

"Цією акцією ми хотіли показати, що ми не просто розглядаємо окремі злочини у сфері кіберпереслідування, а вживаємо заходів проти групи як злочинної організації, оскільки вона також діє систематично і організовано проти своїх жертв", - говорить Бенджамін Краузе, прессекретар Центрального управління по боротьбі з інтернет-злочинністю при прокуратурі Франкфурта-на-Майні.

У квітні політичний журнал ARD Kontraste та Spiegel вперше всебічно висвітлили внутрішню роботу групи та її системний підхід. Члени NWO (англ. New World Order - Новий світовий порядок) організовують свої дії в закритих чат-групах.

Група стоїть за серією погроз вибухів у жовтні 2023 року, які були спрямовані, зокрема, на аеропорти, Deutsche Bahn та штаб-квартиру партії СДПН. Через листи з погрозами, деякі з яких були надіслані від імені ХАМАС, у багатьох школах були тимчасово скасовані заняття.

Члени угруповання, яке діє вже понад шість років, зламують, викрадають і поширюють приватні дані жертв, щоб систематично залякувати їх і викривати в Інтернеті. Угруповання також відповідальне за численні так звані swatting-атаки. Зловмисники використовують неправдиву інформацію, щоб викликати поліцію або пожежників до жертв. Жертвами таких нападів також ставали політики та численні інтернет-зірки.

Влада також звинувачує угруповання в тому, що воно спеціально обирає жертвами "вразливих людей або людей з когнітивними порушеннями", наприклад, щоб "змусити їх відмовитися від присутності в Інтернеті". Крім того, стверджується, що в мережі публікувалися матеріали підбурювального змісту та символіка неконституційних організацій.

Як повідомлялося, співробітники чеської поліції проводять розслідування через електронний лист з погрозами, автор якого повідомляє сотні шкіл у Чеській Республіці про те, що вони заміновані.

Нагадаємо, вранці 2 вересня поліція Литви зареєструвала низку повідомлень про отримання електронних листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.
 

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