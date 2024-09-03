Фінансові новини
- |
- 03.09.24
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай розпочне розслідування проти товарів з Канади
13:56 03.09.2024 |
Китай розпочинає антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку та хімічних продуктів в Канаді у відповідь на тарифи на електромобілі та метал.
Про це повідомляє Reuters.
Китай заявив, що планує розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку з Канади після того, як Оттава запровадила мита на китайські електромобілі, піднявши ціни на вітчизняні ф'ючерси на ріпакову олію до місячного піку.
Китай також ініціює антидемпінгове розслідування щодо деяких канадських хімічних продуктів.
Майже весь імпорт ріпакової олії в Китай йде з Канади, далі Росія та Монголія.
Канада наслідувала приклад Сполучених Штатів і Європейського Союзу і оголосила минулого тижня 100% мито на імпорт китайських електромобілів і 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.
"Китай глибоко шкодує і рішуче виступає проти дискримінаційних односторонніх обмежувальних заходів, вжитих Канадою проти імпорту з Китаю, попри опозицію і вмовляння багатьох сторін", - йдеться в заяві представника міністерства торгівлі.
Аналітики вважають, що Китай може звернутися до Австралії та України за альтернативними постачаннями, тим більше, що виробництво в Австралії є достатнім.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів
|Першого заступника директора НАБУ Углаву звільнено з посади
|У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро
|Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Монголії заявили, що не арештували Путіна за ордером МКС через залежність від РФ
|ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16
|По всій Німеччині провели рейди проти групи інтернет-тролів
|Китай розпочне розслідування проти товарів з Канади
|Паркан на фінсько-російському кордоні буде на пів метра вищим за запланований
|Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
Бізнес
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних