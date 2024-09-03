Китай розпочне розслідування проти товарів з Канади

Китай розпочинає антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку та хімічних продуктів в Канаді у відповідь на тарифи на електромобілі та метал.

Про це повідомляє Reuters.

Китай заявив, що планує розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку з Канади після того, як Оттава запровадила мита на китайські електромобілі, піднявши ціни на вітчизняні ф'ючерси на ріпакову олію до місячного піку.

Китай також ініціює антидемпінгове розслідування щодо деяких канадських хімічних продуктів.

Майже весь імпорт ріпакової олії в Китай йде з Канади, далі Росія та Монголія.

Канада наслідувала приклад Сполучених Штатів і Європейського Союзу і оголосила минулого тижня 100% мито на імпорт китайських електромобілів і 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.

"Китай глибоко шкодує і рішуче виступає проти дискримінаційних односторонніх обмежувальних заходів, вжитих Канадою проти імпорту з Китаю, попри опозицію і вмовляння багатьох сторін", - йдеться в заяві представника міністерства торгівлі.

Аналітики вважають, що Китай може звернутися до Австралії та України за альтернативними постачаннями, тим більше, що виробництво в Австралії є достатнім.