Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай розпочне розслідування проти товарів з Канади

 

Китай розпочинає антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку та хімічних продуктів в Канаді у відповідь на тарифи на електромобілі та метал.

Про це повідомляє Reuters.

Китай заявив, що планує розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту ріпаку з Канади після того, як Оттава запровадила мита на китайські електромобілі, піднявши ціни на вітчизняні ф'ючерси на ріпакову олію до місячного піку.

Китай також ініціює антидемпінгове розслідування щодо деяких канадських хімічних продуктів.

Майже весь імпорт ріпакової олії в Китай йде з Канади, далі Росія та Монголія.

Канада наслідувала приклад Сполучених Штатів і Європейського Союзу і оголосила минулого тижня 100% мито на імпорт китайських електромобілів і 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.

"Китай глибоко шкодує і рішуче виступає проти дискримінаційних односторонніх обмежувальних заходів, вжитих Канадою проти імпорту з Китаю, попри опозицію і вмовляння багатьох сторін", - йдеться в заяві представника міністерства торгівлі.

Аналітики вважають, що Китай може звернутися до Австралії та України за альтернативними постачаннями, тим більше, що виробництво в Австралії є достатнім.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2640
  0,1664
 0,40
EUR
 1
 45,5431
  0,0809
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес