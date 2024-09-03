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АНАЛІТИКА

Паркан на фінсько-російському кордоні буде на пів метра вищим за запланований

 

До кінця 2026 року на східному кордоні Фінляндії буде зведено загалом 200 кілометрів огорож.

Про це пише фінська служба новин Yle, передає "Європейська правда".

Наразі будівництво загородження на кордоні з РФ просувається в районі Нуйямаа і Вайніккала. Там довжина паркану досягне 17 кілометрів.

Паркан буде на пів метра вищим, тобто його висота становитиме 3,5 метра. Мережа огорож також стане густішою.

У Прикордонній охороні зазначили, що до проєкту буде внесено й деякі інші зміни. Причинами модернізації став досвід, отриманий від побудованої раніше так званої тестової огорожі.

До кінця 2026 року протяжність паркану на східному кордоні країни становитиме 200 кілометрів.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен раніше заявила, що КПП на кордоні з Росією найближчим часом не відкриють.

При цьому Валтонен припустила, що це питання, ймовірно, можу знову розглянути восени.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.
 

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