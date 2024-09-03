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Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекордних 94% ринку
12:43 03.09.2024 |
Минулого місяця кількість реєстрацій електромобілів у Норвегії зросла до рекорду, на чолі з Model Y компанії Tesla Inc..
Близько 94% з 11 114 автомобілів, проданих у серпні, були електричними, повідомляє Норвезька дорожня федерація (OFV) 2 вересня. Цей бум було викликано щедрими податковими пільгами, а також такими пільгами, як використання автобусних смуг і пільги на паркування.
«Якщо ця тенденція збережеться, ми незабаром досягнемо мети мати на 100% нульовий рівень викидів 2025 року», - сказав директор OFV Ойвінд Солберг Торсен. З його слів, спостерігалося невелике зростання загальної кількості проданих автомобілів порівняно з минулим роком, що свідчить про «невелике покращення економіки».
Як повідомляє Bloomberg, у серпні було продано понад 2 000 Tesla Model Y, частка яких становить 19%. Дизельні й бензинові автомобілі становили лише 2% продажів.
За рік до серпня на електромобілі припало майже 87% продажів нових легкових автомобілів у Норвегії.
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