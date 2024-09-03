Московський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки дронів

Після атаки дронів 1 вересня Московський нафтопереробний завод "Газпромнєфті" призупинив роботу на установці комбінованої переробки "Євро+", що включає в себе установку перегонки нафти CDU-6.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, передає Радіо Свобода.

За їх словами, завод може відновити переробку нафти на установці "Євро+" після ремонту через пʼять-шість днів.

На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної перербки нафти - це 6 млн тонн нафти на рік.

Загалом Московський НПЗ переробляє 11,6 млн тонн нафти за рік, забезпечуючи РФ авіаційним паливом, бензином, дизелем та іншими нафтопродуктами.

Як повідомлялося, у ніч на 1 вересня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на Московському НПЗ.