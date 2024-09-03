За перше півріччя 2024 року борги росіян за кредитними картками сягнули рекордних $54 млрд (4,8 трлн рублів), що на 42% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Об'єднаного кредитного бюро Росії.

Рівень простроченої заборгованості за кредитними картками за підсумками липня зріс майже на третину - до $6,46 млрд (579 млрд рублів), а кількість таких карт збільшилася на чверть - до 7 млн.

У російському Промсвязьбанку повідомили, що в липні цього року порівняно з минулим кількість активних кредиток зросла на 50%, а обсяг портфеля за ними - на 43%.

У банку Ростех розповіли, що кількість активних карток на початок серпня 2024 року збільшилася на 32% рік до року. Середній ліміт за заявками зріс із 48 000 до 168 000 рублів.

The Moscow Times пише, що роздрібне кредитування в Росії зростає, бо в суспільстві зберігаються високі інфляційні очікування. Також попит на кредитні картки зростає на тлі високих ставок за споживчими позиками. Окрім цього, росіяни готові витрачати в борг на тлі збільшення наявних доходів і макроекономічної невизначеності.