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Борги росіян за кредитними картками сягнули рекордних $54 млрд
11:59 03.09.2024 |
За перше півріччя 2024 року борги росіян за кредитними картками сягнули рекордних $54 млрд (4,8 трлн рублів), що на 42% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Об'єднаного кредитного бюро Росії.
Рівень простроченої заборгованості за кредитними картками за підсумками липня зріс майже на третину - до $6,46 млрд (579 млрд рублів), а кількість таких карт збільшилася на чверть - до 7 млн.
У російському Промсвязьбанку повідомили, що в липні цього року порівняно з минулим кількість активних кредиток зросла на 50%, а обсяг портфеля за ними - на 43%.
У банку Ростех розповіли, що кількість активних карток на початок серпня 2024 року збільшилася на 32% рік до року. Середній ліміт за заявками зріс із 48 000 до 168 000 рублів.
The Moscow Times пише, що роздрібне кредитування в Росії зростає, бо в суспільстві зберігаються високі інфляційні очікування. Також попит на кредитні картки зростає на тлі високих ставок за споживчими позиками. Окрім цього, росіяни готові витрачати в борг на тлі збільшення наявних доходів і макроекономічної невизначеності.
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