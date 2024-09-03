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АНАЛІТИКА

В РФ банки відмовляються переказувати гроші до Китаю без гарантії прийому платежу – росЗМІ

 

Російські імпортери зіткнулися з новою проблемою при переведенні платежів до Китаю: банки, які зберігають можливість відправляти кошти в китайські кредитні організації, почали вимагати письмові запевнення про те, що гроші будуть прийняті.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Ведомости".

Як розповіли знайомі із ситуацією джерела,, щоб заздалегідь дізнатися про долю платежу, китайський постачальник зв'язується з менеджером свого банку, описує деталі і запитує, чи той прийме гроші. Цю інформацію постачальник передає російському партнеру, а той письмово підтверджує своєму банку, що пройде платіж.

Ця схема поширюється, зокрема, на платежі в юанях за несанкційні товари, зазначив співрозмовник "Ведомостей".

Згідно з іншим джерелом видання, прохання підтвердити отримання платежу пов'язані з тим, що китайські банки часто повертають оплату через ризик потрапити під вторинні санкції.

Повернення коштів - це тривала процедура, яка нервує клієнтів і призводить до втрат при конвертації валюти, зазначають голова Ради з розвитку зовнішньої торгівлі та міжнародних економічних відносин Максим Черешнєв та гендиректор АТ "Перша група" Олексій Порошин.

Однак далеко не всі китайські постачальники мають можливість уточнити інформацію приватними каналами в банку, говорить гендиректор юрфірми SinoRuss Сурана Раднаєва. За її словами, це неофіційна послуга, і в серйозних банках ніхто нікому нічого не може гарантувати. Проходження платежу насамперед залежить від категорії товару, суми угоди та одержувача товару у Росії, зазначила вона.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції, у тому числі проти іноземних банків, за сприяння угодам з підсанкціонованими особами та постачанням російському ОПК.

Після цього великі китайські банки перестали приймати платежі із Росії, зокрема у юанях. Невеликі регіональні банки приєдналися до них у липні та серпні цього року. Таким чином, понад 98% китайських кредитних організацій зараз не приймають платежі від російських компаній.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Китай
 

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