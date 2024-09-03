Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС знову не бачить загрози Угорщині через санкції Києва проти «Лукойлу»

 

Санкції України стосовно російської компанії "Лукойл", за оцінкою Європейської комісії, не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.

Про це в коментарі Politico заявив речник Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілл, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії кажуть, що Угорщина все ще отримує стільки ж палива, скільки вона отримувала до запровадження санкцій проти "Лукойлу", і закликала її та Словаччину надати більше інформації, якщо вони хочуть отримати допомогу ЄС.

"Досі ми не спостерігали жодного зменшення потоків нафти до Угорщини після запровадження українських санкцій", - зауважив єврокомісар.

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС.

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2640
  0,1664
 0,40
EUR
 1
 45,5431
  0,0809
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес