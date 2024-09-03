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ЄС знову не бачить загрози Угорщині через санкції Києва проти «Лукойлу»
09:10 03.09.2024 |
Санкції України стосовно російської компанії "Лукойл", за оцінкою Європейської комісії, не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.
Про це в коментарі Politico заявив речник Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілл, пише "Європейська правда".
У Єврокомісії кажуть, що Угорщина все ще отримує стільки ж палива, скільки вона отримувала до запровадження санкцій проти "Лукойлу", і закликала її та Словаччину надати більше інформації, якщо вони хочуть отримати допомогу ЄС.
"Досі ми не спостерігали жодного зменшення потоків нафти до Угорщини після запровадження українських санкцій", - зауважив єврокомісар.
Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.
Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС.
Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.
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