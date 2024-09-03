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У Венесуелі суд видав ордер на арешт лідера опозиції
08:58 03.09.2024 |
Венесуельський суддя видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса. Він був головним опонентом чинного глави держави Ніколаса Мадуро на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що ордер був виданий на запит влади Венесуели, яка звинувачує 75-річного Гонсалеса у низці злочинів, включаючи змову, фальсифікацію документів та узурпацію повноважень.
Це стало черговим кроком ескалації репресій проти опозиції протягом місяця після оголошення лояльними до правлячої партії представниками виборчкому про переобрання Мадуро на третій президентський термін.
Перед тим Гонсалес тричі не з'явився, щоб відповісти на запитання прокурорів. Крайній раз це було у минулу п'ятницю. В інформагентстві AP звертають увагу, що лідер опозиції загалом не з'являвся на публіці з наступного дня після виборів.
Гонсалес поставив під сумнів дії прокурорів через відсутність належних процесуальних гарантій. Також він звинуватив генпрокурора Тарека Вільяма Сааба, який є давнім соратником Мадуро, в тому, що він "політичний обвинувач", який "засуджує заздалегідь".
Крім того, Гонсалес відхилив виклик на допит, стверджуючи, серед іншого, що вони не вказали умови, за яких він мав з'явитися.
Нагадаємо, наприкінці липня у Венесуелі спалахнули протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція вважає результати сфальсифікованими.
Також повідомлялося, що раніше США визнали переможцем кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.
А у серпні стало відомо, що Мадуро звинувачував опозиціонерів у тому, що вони нібито готують "теракт".
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