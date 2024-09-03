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Створення газового хабу в Туреччині: Shell підписала 10-річний контракт на постачання ЗПГ
08:52 03.09.2024 |
Туреччина та Shell Plc підписали 10-річну угоду про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) з можливістю його перепродажу до Європи. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Туреччина прагне стати газовим хабом та постачальником до Європейського Союзу та вклала значні кошти у потужності імпорту ЗПГ, а також наростила внутрішній видобуток у Чорному морі, зазначають в агентстві. Країна вже експортує невеликі обсяги до ЄС, але потоки обмежені пропускною спроможністю трубопроводу на західному кордоні із Болгарією.
Shell продаватиме турецькій державній компанії Botas еквівалент близько 4 млрд кубометрів газу на рік, починаючи з 2027 року.
За словами міністра енергетики Алпарслана Байрактара, контракт передбачає можливість постачання газу на європейські термінали за межами Туреччини. У заяві йдеться, що Botas займеться експортом газу. Раніше ця державна компанія займалася лише імпортом газу дня внутрішніх потреб Туреччини.
Botas закуповує трубопровідний газ у Росії, Азербайджану та Ірану, а Алжир та США домінують в імпорті ЗПГ.
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