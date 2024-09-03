Німецькі ЗМІ: «Історична» перемога радикалів у Німеччині

Представники партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) святкують підсумки голосування до ландтагу Саксонії

Успіхи проросійськи налаштованих партій на виборах на сході Німеччини - головна тема коментарів у німецькій пресі в понеділок, 2 вересня. Напередодні, 1 вересня, відбулися вибори до місцевих парламентів у двох федеральних землях ФРН - Тюрингії та Саксонії. В обох землях до трійки лідерів увійшли дві партії, які виступають проти постачання зброї Україні та за скасування санкцій проти Росії.

При цьому в Тюрингії правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) перемогли, набравши майже 33 відсотки голосів. Лише трохи АдН не вистачило до такого ж успіху в Саксонії - там вона посіла друге місце з 30,6 відсотка голосів, розташувавшись одразу за переможцем - консерваторами з партії Християнсько-демократичний союз (31,9 відсотка). А створений тільки в січні 2024 року ультралівий "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) на своїх перших виборах набрав майже 12 відсотків у Саксонії та майже 16 відсотків - у Тюрингії.

Перемога АдН - це "криза ліберальної демократії"

"Похмільний настрій" - так описує ранок після виборів німецький таблоїд Bild. "Німеччина прокидається "блакитною", пише газета, маючи на увазі колір логотипу правопопулістської АдН. У похмільному настрої перебуває і правляча коаліція на чолі з канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz): сумарно коаліційні партії набрали в кожній із двох федеральних земель близько 15 відсотків голосів, тобто навіть менше половини того, що здобула АдН, пише Bild.

Але не їхні результати найважливіші, упевнений тижневик Der Spiegel, а те, що "вперше з 1945 року перемогу на виборах у Німеччині здобувають праві екстремісти". "Це не криза правлячих партій, це криза ліберальної демократії", - пише тижневик, зазначаючи, що АдН і ССВ є партіями, "для сутності яких усілякий лібералізм є чужим".

Що призвело до такого результату, який багато хто - як переможці, так і переможені - називають "історичним"? Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) у пошуках причин звертається до того, як політика в Берліні вплинула на ситуацію в регіонах. "Саме федеральні політичні суперечки привернули до АдН величезну кількість прихильників і забезпечили "Союзу Сари Ваґенкнехт" стрімкий зліт. У федеральному масштабі цим народним спокусникам і підбурювачам буде складно досягти таких же результатів, як у Саксонії та Тюрингії", - пише FAZ, додаючи, що підсумки виборів мають стати попередженням для всіх демократів.

"Усі партії, які протягом десятиліть формували історію республіки, були більш чи менш жорстко покарані, - згоден і коментатор Zeit Online, онлайн-видання тижневика Zeit. - Це означає, що формування уряду більше не відбуватиметься, як раніше. Парламенти в Ерфурті та Дрездені більше не будуть такими, як раніше".

Майже половина виборців "готова віддати Україну Путіну хоч сьогодні"

Було б помилкою вважати ці вибори суто східнонімецьким феноменом, вважає берлінська газета Tagesspiegel. "І в загальнонаціональних опитуваннях АдН перебуває на другому місці. Та й ССВ на шляху до двозначних рейтингів", - пише видання. Особливі успіхи радикальних сил саме на сході пояснюються, наприклад, тим, що ССВ грає на руку її "м'яка позиція щодо Володимира Путіна". "Сюди також належать ті, хто відчуває невизначений страх і сподівається, що Росія буде милосердна, якщо Путіна не злити", - пише Tagesspiegel.

Гарних рішень після підсумків виборів на сході ФРН не залишилося, пише в коментарі на своєму сайті телеканал n-tv. Питання того, чи вдасться в обох землях створити якийсь функціональний уряд, залежатиме від крайніх лівих із "Союзу Сари Ваґенкнехт", але ніхто не знає, які вимоги вони висунуть для входження до правлячої коаліції. "Антивоєнна проза" Ваґенкнехт - це ще найменше зло. Питання збереження демократії в обох східних землях залежатиме від людей, які є новачками в парламентській демократії, а в держуправлінні так і поготів", - аналізує n-tv.

"Немає слів", написано в коментарі, коли дивишся на те, що майже половина виборців проголосували за АдН і ССВ, тобто за партії, які "хотіли б віддати Україну російському правителю Путіну найкраще сьогодні, якщо не завтра, і які обіцяють дешевий газ, вселивши виборцям, що шеф у Кремлі хороший і надійний постачальник, а не кат", пише n-tv.

Демократія виконала свою функцію, пишуть газети у ФРН

Але не все втрачено, коментує результати виборів на сході ФРН берлінська газета taz. У консерваторів із ХДС усе ще є можливість впливати на ситуацію в Саксонії та Тюрингії, "можливо, востаннє" і змінити щось до наступних виборів через п'ять років. "Якщо партія хоче, щоб до 2029 року в цих федеральних землях ще залишилося щось від хорошого життя, вона повинна звернутися до тих людей, які утворюють громадянське суспільство на місцях. Вона повинна підтримувати тих, хто різними способами відстоює демократію і кого ображають, коли вони виходять на вулиці проти крайніх правих", - пише taz.

Демократія виконала свою функцію, пише газета Die Welt, оскільки "виборці у двох східних федеральних землях дали зрозуміти уряду й опозиції, що так далі тривати не може. Це одна з основних функцій демократії".

З нею згодна і газета Süddeutsche Zeitung. "Якими б драматичними не здавалися б результати виборів з погляду Зелених, лібералів з ВДП та інших усталених партій, а також їхніх прихильників, (підсумки голосування. - Ред.) є результатами демократичного процесу", - пише видання. АдН, на його думку, продовжує набирати бали, граючи на темі міграції ще й тому, що багато людей вважає, що міграційні проблеми - від інтеграції до депортації - політично регулюються погано, і не лише на сході Німеччини. Утім, один рейтинг ще нічого не говорить про спроможність АдН і ССВ вирішувати проблеми, а також про "надійність і порядність" цих партій, додає Süddeutsche Zeitung.