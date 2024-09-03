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АНАЛІТИКА

Сінгапур очолив рейтинг країн за рівнем прийняття криптоактивів

 

Сінгапур, Гонконг і ОАЕ очолили рейтинг країн за рівнем прийняття криптоактивів, залишивши позаду країни Європи та Південної Америки. Це випливає зі звіту компанії Henley & Partners.

Дослідження охоплює 28 країн, у яких у тій чи іншій формі діють програми інвестиційної міграції. Експерти використовували такі критерії, як суспільне прийняття, чинна інфраструктура, рівень інновацій і технологій, нормативно-правове середовище, податки та інше.

Найвищу оцінку - 45,7 із 60 - отримав Сінгапур. Серед окремих переваг країни експерти виокремили економічні чинники, рівень інновацій та сприяння влади. При цьому серед населення прийняття криптоактивів нижче, ніж в ОАЕ або США.

«Сінгапур сприяє прийняттю криптовалют за допомогою підтримувальної банківської системи, значних інвестицій і всеосяжного регулювання», - зазначено у звіті.

На другому місці перебуває Гонконг. Основними драйверами тут є порівняно більш м'яке оподаткування, високий рівень прийняття і розвитку криптовалютної інфраструктури. Оцінка цієї юрисдикції - 42,1.

ОАЕ розташувалися на третьому місці. Тут найвищий рівень прийняття криптоактивів серед усієї трійки. Найпотужнішим драйвером виступає максимальна лояльність системи оподаткування з чинними вільними зонами. Оцінка юрисдикції - 41,8.

До п'ятірки найкращих увійшли також США та Велика Британія:

Сінгапур очолив рейтинг країн за рівнем прийняття криптоактивів

 Топ-5 країн за рівнем прийняття криптоактивів. Джерело: звіт Henley & Partners.

Примітно, у топ-20 немає жодної з країн СНД, включно з Україною. Водночас 2023 року країна увійшла до п'ятірки найкращих, згідно з дослідженням експертів Chainalysis.

Україна поступилася Індії, Нігерії, В'єтнаму і США. Водночас вона обійшла такі великі ринки, як Бразилія, Китай, Туреччина і РФ.


Сінгапур очолив рейтинг країн за рівнем прийняття криптоактивів
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Сінгапур
 

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