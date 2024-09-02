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АНАЛІТИКА

Фінляндія підготувала повну заборону на купівлю нерухомості росіянами

 

Міністерство оборони Фінляндії підготувало законопроєкт про повну заборону купівлі нерухомості в країні громадянами Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Парламент розгляне законопроєкт до кінця року.

У документі прямо не зазначено, що заборона стосується саме росіян, але йдеться про те, що закон застосовуватиметься до іноземних громадян, чия країна "порушила територіальну цілісність, суверенітет та незалежність іншої держави й може загрожувати безпеці Фінляндії".

Заборона також торкнеться юридичних осіб, які "зареєстрованих на території такої держави або перебувають у володінні чи під впливом громадянина або суб'єкта такої держави".

Фінляндія, яка приєдналася до НАТО у квітні минулого року, вже ухвалила законодавство, яке дозволяє державі втручатися в угоди з нерухомістю до їхнього вчинення з міркувань національної безпеки.

Згодом було заблоковано низку угод, зокрема продаж колишнього будинку для людей похилого віку на заході країни недалеко від військової бази.

За минулі роки у Фінляндії повідомлялося про підозрілі угоди з нерухомістю, що розташована поблизу стратегічних об'єктів. Часто покупці мали зв'язки з Росією. Такі об'єкти "можуть бути використані для завдання шкоди або, можливо, як плацдарм у зв'язку з якоюсь більшою операцією", - заявляв прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Bloomberg News.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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