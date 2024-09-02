Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія підготувала повну заборону на купівлю нерухомості росіянами
17:59 02.09.2024 |
Міністерство оборони Фінляндії підготувало законопроєкт про повну заборону купівлі нерухомості в країні громадянами Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Парламент розгляне законопроєкт до кінця року.
У документі прямо не зазначено, що заборона стосується саме росіян, але йдеться про те, що закон застосовуватиметься до іноземних громадян, чия країна "порушила територіальну цілісність, суверенітет та незалежність іншої держави й може загрожувати безпеці Фінляндії".
Заборона також торкнеться юридичних осіб, які "зареєстрованих на території такої держави або перебувають у володінні чи під впливом громадянина або суб'єкта такої держави".
Фінляндія, яка приєдналася до НАТО у квітні минулого року, вже ухвалила законодавство, яке дозволяє державі втручатися в угоди з нерухомістю до їхнього вчинення з міркувань національної безпеки.
Згодом було заблоковано низку угод, зокрема продаж колишнього будинку для людей похилого віку на заході країни недалеко від військової бази.
За минулі роки у Фінляндії повідомлялося про підозрілі угоди з нерухомістю, що розташована поблизу стратегічних об'єктів. Часто покупці мали зв'язки з Росією. Такі об'єкти "можуть бути використані для завдання шкоди або, можливо, як плацдарм у зв'язку з якоюсь більшою операцією", - заявляв прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Bloomberg News.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія підготувала повну заборону на купівлю нерухомості росіянами
|Фінляндія підвищує податок на додану вартість
|Фінська енергокомпанія замінює російське ядерне паливо на американське
|Берлін після виборів у Саксонії та Тюрингії запевнив Київ у подальшій підтримці
|Прем'єр Нідерландів у Запоріжжі оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро
|Президент Тайваню порадив Китаю повернути «історичні» землі РФ на Далекому Сході
|ЗМІ: Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС, може приєднатися у жовтні
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів