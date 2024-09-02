Фінляндія підвищує податок на додану вартість

З 1 вересня влада Фінляндії підвищує податок на додану вартість - він зросте з 24% до 25,5%.

Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.

Зазначається, що нововведення може спричинити проблеми для бізнесу.

«Згідно з опитуванням підприємців, підвищення податку спричинить труднощі більш ніж у половини малих та середніх підприємств. Кожен п'ятий бізнесмен вважає, що підвищення ПДВ призведе до зниження прибутку», - ідеться в повідомленні.

За оцінкою головного економіста асоціації «Підприємці Фінляндії» Юхана Бротеруса, приблизно кожен другий підприємець має намір підняти ціни. «Водночас інша половина не збирається так робити. Тобто тоді, якщо це не позначиться на ціні товарів, не споживач платитиме різницю, а підприємець із власної кишені та доходу», - пояснив він.

Видання вказує, що причиною підвищення ПДВ є бажання влади Фінляндії збалансувати державні фінанси. Очікується, що це принесе державі близько 1 млрд євро податкових надходжень.

Як повідомлялося, доопрацьований урядовий законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України планують винести на розгляд профільного комітету та Верховної Ради вже у перші тижні вересня.