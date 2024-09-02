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Фінська енергокомпанія замінює російське ядерне паливо на американське
17:50 02.09.2024 |
Фінська енергетична компанія Fortum заявила про початок використання ядерного палива американської компанії Westinghouse Electric замість російського на своїй електростанції Loviisa.
Про це пише Reuters.
"Завантаження нового палива є важливою віхою, яка гарантує надійну альтернативу. Безпечна та надійна робота нашої атомної електростанції Loviisa має вирішальне значення для безпеки енергопостачання Фінляндії", - йдеться в заяві Fortum.
В компанії зазначили, що перша партія від Westinghouse була завантажена під час щорічної зупинки електростанції в серпні.
Електростанція Loviisa залежить від ядерного палива, яке постачає "ТВЕЛ", дочірнє підприємство російської державної енергетичної компанії "Росатом".
Fortum почав шукати заміну російському паливу в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Генеральний директор Fortum Маркус Раурамо заявив , що компанія поважатиме свої чинні контракти з "ТВЕЛ", які діють до 2027 і 2030 років.
Два ядерні реактори Fortum у Loviisa забезпечують близько 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії.
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