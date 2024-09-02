Фінська енергокомпанія замінює російське ядерне паливо на американське

Фінська енергетична компанія Fortum заявила про початок використання ядерного палива американської компанії Westinghouse Electric замість російського на своїй електростанції Loviisa.

Про це пише Reuters.

"Завантаження нового палива є важливою віхою, яка гарантує надійну альтернативу. Безпечна та надійна робота нашої атомної електростанції Loviisa має вирішальне значення для безпеки енергопостачання Фінляндії", - йдеться в заяві Fortum.

В компанії зазначили, що перша партія від Westinghouse була завантажена під час щорічної зупинки електростанції в серпні.

Електростанція Loviisa залежить від ядерного палива, яке постачає "ТВЕЛ", дочірнє підприємство російської державної енергетичної компанії "Росатом".

Fortum почав шукати заміну російському паливу в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Генеральний директор Fortum Маркус Раурамо заявив , що компанія поважатиме свої чинні контракти з "ТВЕЛ", які діють до 2027 і 2030 років.

Два ядерні реактори Fortum у Loviisa забезпечують близько 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії.