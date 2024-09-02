Європейські фонди більш ніж удвічі збільшили інвестиції в оборонні компанії через війну в Україні, - FT

Європейські фонди більш ніж удвічі збільшили свої інвестиції в акції оборонних компаній з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це підвищення відображає нові пріоритети європейських країн щодо зміцнення своєї оборонної промисловості на тлі загроз з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Відповідно до останніх даних Morningstar Direct, обсяги інвестицій у цей сектор зросли з 3,2 мільярда євро в першому кварталі 2022 року до 7,7 мільярда євро.

Зазначається, що зростання інвестицій значною мірою пов'язане з підвищенням цін на акції оборонних компаній, яке сталося після повномасштабного нападу РФ на Україну.

"Ситуація в Україні значною мірою висунула на передній план цю ідею: чи можемо ми насправді захистити себе?", - заявила виданню Соня Лауд, головний інвестиційний директор Legal and General Investment Management.

Повідомляється, що значна частина інвесторів згодна з позицією урядів, які наполягають на позитивному соціальному ефекті від підтримки виробників оборонної продукції в умовах сьогоднішній геополітичної ситуації. Однак, як зазначає видання, все ще тривають дискусії стосовно питання: чи можуть оборонні компанії вважатися частиною ESG-інвестицій, орієнтованих на екологічні, соціальні та управлінські критерії?

Кількість європейських ESG-фондів, які володіють більш ніж 5% акцій оборонних компаній, зросла з 22 до 66 за останні два роки.

Видання вказує на те, що частка активів у цьому секторі залишається незначною (менше ніж 1% від загальних 1,5 трильйона євро активів). Однак, не зважаючи на це, оборонний сектор стає дедалі привабливішим для інвесторів.

FT пише, що індекс оборонної промисловості MSCI Europe зріс у 1,8 раза з початку 2022 року, що додатково підвищило привабливість цього сектору. При цьому зазначається, що політики у Великій Британії та Європі закликають інвесторів підтримувати й надалі оборонний сектор.

Також повідомляється, що ростуть інвестиції в оборонний сектор не тільки у Європі. Відомо, що у США інвестиції в цю сферу серед ESG-фондів також зростають. У другому кварталі 2024 року вони вже досягнули 1,2 мільярда євро.