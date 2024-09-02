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Трамп вважає, що мав «повне право» втручатися у вибори у 2020 році
13:05 02.09.2024 |
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що мав "повне право" втручатися у вибори президента у 2020 році.
Його слова для одного з американських видань цитує CNN, пише "Європейська правда".
Кандидат у президенти вважає, що попри звинувачення його рейтинги зростають і називає це "божевіллям".
"Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто не чув - вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити - вас звинувачують, і ваші рейтинги зростають", - стверджує Трамп.
Нагадаємо, нещодавно Трампу висунули переглянуте федеральне звинувачення щодо незаконних спроб змінити результат президентських виборів 2020 року.
Документ фокусується на ключових свідченнях і доказах від свідків переважно з-поза меж адміністрації, у тому числі колишнього спікера Палати представників Аризони Расті Боверса, який, згідно з текстом, зазнавав тиску з боку Трампа щодо скликання спеціальної сесії на підставі надуманих тверджень про фальсифікацію.
Там залишилися твердження про те, що Трамп тиснув на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, щоб той скористався своїм головуванням під час процедури затвердження результатів у Конгресі 6 січня та відхилив голоси виборників зі штатів, де Трамп програв.
Трамп заявив, що спецпрокурор Сміт "переписав ту саму справу у спробі обійти висновок Верховного суду", та що після рішення Верховного суду розгляд справи потрібно було остаточно зупинити.
Також цього тижня спеціальний прокурор Джек Сміт закликав федеральний апеляційний суд відновити справу проти Трампа щодо секретних документів.
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