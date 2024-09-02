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Оборонні витрати країн ЄС зросли з 200 до 300 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення РФ до України - глава ЄК
12:47 02.09.2024 |
При тому, що НАТО має залишатися центром колективної оборони Європи, Євросоюзу потрібна набагато сильніша європейська оборонна опора, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.
"Ми, європейці, повинні мати засоби для оборони і стримування будь-яких можливих супротивників. (...) ми вже досягли безпрецедентного прогресу. Держави-члени збільшили свої витрати на оборону (від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) з трохи більше ніж 200 млрд євро (...) до майже 300 млрд євро цьогоріч", - сказала глава ЄК у п'ятницю, виступаючи в Празі на міжнародній конференції з безпеки GLOBSEC Forum.
За її словами, європейська "оборонна промисловість також зробила крок до нової реальності". "Ми відновили роботу виробничих ліній. Ми розмістили нові замовлення і скорочуємо бюрократичну тяганину, щоб виробляти все більше і більше", - повідомила фон дер Ляєн.
"Але цього недостатньо. Реальність така, що навіть якщо європейці серйозно поставляться до поточних загроз безпеці, будуть потрібні час і величезні інвестиції для реструктуризації нашої оборонної промисловості. Наша мета має полягати у створенні оборонного виробництва континентального масштабу", - заявила вона.
Голова ЄК вважає, що "Центральна Європа дуже добре позиційована, щоб стати одним із двигунів і одним із великих бенефіціарів цього нового ривка європейського оборонного сектора".
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