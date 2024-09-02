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Німеччина підозрює Росію в диверсіях на інфраструктурі DHL по всій Європі
12:36 02.09.2024 |
Німецькі силовики повідомили про "запалювальні пристрої", які невідомі відправляють через службу доставки вантажів DHL. Правоохоронці вважають, що це може бути російською диверсією.
Про це пише Bild, передає The Moscow Times.
Згідно з листом, який німецькі правоохоронні органи направили в авіаційні та логістичні компанії, було отримано інформацію про "кілька посилок, відправлених приватними особами з різних місць Європи, які спалахнули на шляху до адресатів у кількох країнах".
Як повідомляється, в липні в логістичному центрі DHL при аеропорту Лейпцига стався спалах. Пожежа була викликана посилкою, що прибула з країн Балтії. Вогонь перекинувся на контейнер.
Правоохоронні органи Німеччини вважають, що це була не випадкова пожежа, а посилка із запалювальним пристроєм була відправлена навмисно.
У DHL повідомили про два подібні інциденти. У підозрілих посилках містилися електронні пристрої та ємності з рідинами.
"Ми вжили заходів у всіх європейських країнах, щоб захистити нашу мережу, співробітників, об'єкти та посилки наших клієнтів. Компанія повністю співпрацює з владою", - сказав представник сервісу.
Він додав, що витрати на відправку таких посилок часто "значно перевищували" вартість товарів, що перебувають у них.
Нещодавні події в Європі підтверджують активізацію російської агентури. Так, у квітні у Великій Британії двом чоловікам були пред'явлені звинувачення в підпалі складу із озброєнням для України. У Швеції розслідують залізничні диверсії, здійснені "іноземною державою". У Чехії російські агенти намагалися вивести з ладу сигнальні системи на залізниці.
У Німеччині навесні було заарештовано громадянина Росії та громадянина Німеччини за підготовку підпалу складу з вантажами для України, а в Естонії російську розвідку викрили в причетності до актів вандалізму щодо автомобілів політиків та журналістів.
У травні спецслужби ЄС повідомили про підготовку Росією диверсій на території Європи, включно з вибухами та підпалами. У Євросоюзі тоді наголосили, що російські агенти готові діяти "скоординованіше і агресивніше", ніж раніше.
Наприкінці серпня служби безпеки семи європейських країн поінформували норвезьких енергетичних керівників і чиновників, зокрема компанію Equinor - найбільшого постачальника газу в Європі, про те, що вони бачать російські загрози для критичної інфраструктури.
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