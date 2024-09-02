Хакери атакували Німецьке агентство безпеки польотів

Німецьке агентство безпеки польотів (Deutsche Flugsicherung, DFS), офіс якого розташовано у Лангені (земля Гессен), поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні, зазнало хакерської атаки. Це в неділю, 1 вересня, підтвердив представник DFS агентству dpa.

"Наші (системи. - Ред.) зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту", - зазначили в DFS. За його даними, фахівці намагаються мінімізувати наслідки.

Повітряного сполучення хакерська атака не торкнулася

За даними dpa, після атаки повітряне сполучення не було порушено, рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

Кібератаку було скоєно минулого тижня, уточнили в DFS. Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних, не уточнюють.

Представники органів безпеки Німеччини проінформовані про подію, додали в агентстві.

Член Бундестагу: Небезпека диверсій у Німеччині є високою

Раніше член комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Александер Мюллер (Alexander Müller) у розмові з DW підтвердив, що небезпека диверсій у Німеччині є високою.

Так, у січні 2023 року поштовий сервер Соціал-демократичної партії зламали хакери з APT28, російського угруповання, яке працює під прикриттям Головного управління Генштабу ЗС РФ.