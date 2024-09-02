Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Швейцарії пропонують переглянути нейтралітет через війну в Україні
10:50 02.09.2024 |
Експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії, створена Міністерством оборони, запропонувала уряду країни переглянути нейтралітет. Акцент на військовому співробітництві з НАТО та Європейським Союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів - як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити її позицію зростає", - йдеться в доповіді.
Експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають поглибити звʼязки з Альянсом і ЄС для спільної підготовки, захисту від балістичних ракет, двосторонніх і багатосторонніх навчань.
Мало того у доповіді закликають збільшити військові витрати до 1% ВВП до 2030 року. Зараз же Швейцарія витрачає на оборону 0,76% ВВП.
Автори доповіді також радять зняти заборону на реекспорт зброї, адже наразі Берн забороняє продавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни. Через це експорт зброї торік скоротився на 27% і становив менше ніж 746 мільйонів євро.
Нинішній нейтралітет також вплинув на відносини Швейцарії з іншими країнами, які хотіли б відправити в Україну зброю зі швейцарськими компонентами, але не можуть.
Зауважимо, що раніше Швейцарія відмовила Німеччині щодо реекспорту боєприпасів в Україну. Однак після чергової відмови у листопаді 2022 року в парламенті ФРН закликали депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні снаряди до зенітних установок Gepard.
Проте Швейцарія все одно заявила, що не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.
Однак минулого року комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії ухвалила подання, яке передбачало дозвіл на реекспорт зброї з третіх країн для України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія підготувала повну заборону на купівлю нерухомості росіянами
|Фінляндія підвищує податок на додану вартість
|Фінська енергокомпанія замінює російське ядерне паливо на американське
|Берлін після виборів у Саксонії та Тюрингії запевнив Київ у подальшій підтримці
|Прем'єр Нідерландів у Запоріжжі оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро
|Президент Тайваню порадив Китаю повернути «історичні» землі РФ на Далекому Сході
|ЗМІ: Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС, може приєднатися у жовтні
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів