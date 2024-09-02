Бразилія заборонила X / Twitter та штрафуватиме на $8900 в день за доступ через VPN - Apple та Google зобов'язані видалити застосунок

Приводом до заборони стало невиконання вимоги призначити нового представника компанії в Бразилії. Судова суперечка, через яку був відкликаний попередній представник, виникла через розблокування компанією облікових записів X / Twitter, які влада країни звинувачує у дезінформації.

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс наказав Національному телекомунікаційному агентству (Anatel) обмежити доступ до X протягом 24 годин та дав Apple і Google п'ять днів, щоб видалити X з їхніх магазинів застосунків. Країна також накладає щоденні штрафи в розмірі 50 000 реалів ($8900) за користування X через VPN.

Раніше цього місяця Маск закрив офіси X у Бразилії через загрозу арешту представника компанії, який відмовився виконувати рішення суду щодо блокування користувачів. У середу, 29 серпня Верховний суд Бразилії повідомив X, що якщо компанія не призначить нового законного представника протягом 24 годин, платформу заборонять. Наступного дня погрозу здійснили. Ілон Маск у своїй манері розповів все, що думає про бразильську систему судочинства та президентські вибори в країні:

«З'являється все більше доказів того, що фальшивий суддя @Alexandre брав участь у серйозному, неодноразовому та навмисному втручанні у вибори під час останніх президентських виборів у Бразилії. За бразильським законодавством це означало б до 20 років ув'язнення. І мені прикро визнати, що, схоже, деякі колишні співробітники Twitter були співучасниками та допомогли йому це зробити. Усі, у кого є приклади чи докази цього, дайте відповідь на цю публікацію».

Бразильське правосуддя почало розслідування проти X у квітні після того, як Маск заявив, що він повторно активував облікові записи, які X було наказано заблокувати через поширення дезінформації. Багато акаунтів, які де Мораєс наказав заблокувати X, пов'язані з прихильниками експрезидента країни Жаїра Мессіаса Болсонару (який сповідував праві погляди, на відміну від чинного президента, Луїза Інасіо Лули да Сілви).

«Ми абсолютно не наполягаємо на тому, щоб в інших країнах діяли такі ж закони про свободу слова, як у Сполучених Штатах. Фундаментальна проблема, яка тут поставлена ​​на карту, полягає в тому, що суддя де Мораєс вимагає від нас порушувати власні закони Бразилії. Ми просто не будемо цього робити», - йдеться в офіційній заяві X. Компанія каже, що оприлюднить усі документи, які доводять це.

Бразилія вимагає від основних соціальних платформ мати законного представника в країні. У минулому у країні також ненадовго забороняли інші соціальні мережі, зокрема Telegram та WhatsApp.

У Starlink, яка є частиною SpaceX, що належить Ілону Маску, заявили, що суддя де Мораєс також віддав наказ заморозити рахунки компанії. «Цей наказ ґрунтується на необґрунтованому визначенні того, що Starlink має нести відповідальність за штрафи, стягнені - неконституційно - проти X», - повідомляє Starlink.