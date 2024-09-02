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Нідерланди передають Україні 28 всюдиходів Viking
08:48 02.09.2024 |
Нідерланди передають Україні 28 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10 (Viking), повідомив у суботу міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Ruben Brekelmans).
«Україна відчайдушно потребує нашої допомоги в боротьбі з російським агресором. Нідерланди передають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти навчив українських солдатів роботі з ними», - написав міністр у повідомленні в соціальній мережі Х.
«Наша підтримка України продовжує стримувати Росію», - підкреслив Брекельманс.
Bandvagn BvS 10 (Viking) - зчленований броньований гусеничний шведсько-британський амфібійний бронетранспортер, який виготовляє BAE Systems Hägglunds і перебуває на озброєнні морської піхоти Нідерландів, Великої Британії, Швеції, Австрії та Франції. Раніше Україні 2023 року було передано 36 нідерландських BvS 10 і 20 британських Viking у межах матеріально-технічної допомоги для відбиття російської агресії.
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