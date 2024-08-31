Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Монголія зобов'язана арештувати Путіна під час його візиту до країни, - МКС

 

Монголія як держава-учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов'язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни.

Про це завив речник МКС Фаді ель-Абдалла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами, МКС покладається на те, що держави-учасниці, зокрема Монголія, "виконують його рішення" та "мають зобов'язання співпрацювати" із судом.

Зокрема, це стосується виконання ордерів на арешт, один із яких видали стосовно російського диктатора.

Речник додав, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку його підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

Що передувало

Нагадаємо, у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Вчора у Кремлі заявили про те, що Путін 3 вересня планує відвідати Монголію. Водночас видання Bloomberg повідомило, що диктатор отримав запевнення від країни, що не буде заарештований за ордером МКС.

Тим часом МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна під час його візиту.

Зазначимо, візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом російського диктатора до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1901
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 45,7045
  0,1746
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8692  0,04 0,11 41,4462  0,05 0,12
EUR 45,3577  0,19 0,42 46,0650  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,13 0,33 41,0800  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес