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ЗМІ: Монголія, яка є учасницею МКС, обіцяла не арештувати Путіна під час візиту
17:14 30.08.2024 |
Путін, який 3 вересня прибуде з візитом до Монголії - учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду, - отримав запевнення, що його не будуть затримувати за виданим минулого року ордером на арешт.
Про це агентство Bloomberg довідалось від двох джерел, знайомих із підготовкою візиту, пише "Європейська правда".
Як країна, що підписала Римський статут МКС, Монголія зобов'язана виконати ордер на арешт і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території. Але монгольська сторона, за даними Bloomberg, надала запевнення, що цього не станеться.
Влада Монголії не прокоментувала ситуацію Bloomberg. Речник Кремля Дмитрій Пєсков на питання про ордер Путіна на арешт заявив журналістам у п'ятницю, що "у нас такої проблеми немає".
"Усі аспекти візиту були ретельно підготовлені. У нас прекрасний діалог з нашими друзями з Монголії", - додав він.
Візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом до держави - учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду після того, як у березні 2023 року він видав ордер на арешт окупанта Кремля.
Минулого року Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером МКС.
Відомо також, бразильський президент Лула да Сілва заявив, що запросить керівника Росії на саміт у нинішньому році. Хоча Бразилія є учасницею МКС і зобов'язана арештувати цього воєнного злочинця, в бразильському уряді стверджували, що це "навряд чи" станеться.
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