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АНАЛІТИКА

Китай припинив постачати товари до Росії без передоплати – росЗМІ

 

Китайські експортери зупинили постачання продукції до Росії без попередньої оплати.

Про це повідомляють "Известия", з посиланням на слова президента Асоціації автомобільних вантажоперевізників та експедиторів Вадима Філатова та інших учасників ринку.

Компанії, які раніше могли отримати товари на умовах довіри, тепер стикаються із труднощами через повернення платежів. Новим учасникам ринку без попередньої оплати товари не відправляються, а проведення платежів стає дедалі складнішим.

Повідомляється, що були випадки, коли банки повертали платежі за відвантажений товар через відсутність підтвердження його "санкційної чистоти". Через страх перед вторинними санкціями китайські банки повертають оплату незалежно від того, чи був товар відправлений до Росії.

Навіть платежі за непідсанкційні товари іноді не проходять, що змушує китайських постачальників відмовлятися від відвантаження продукції. Таким чином навіть постачання цивільних товарів можуть бути заблоковані.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Росія
 

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