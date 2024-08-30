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Китайський ЦБ провів першу за десятки років інтервенцію на ринку облігацій
16:13 30.08.2024 |
Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у серпні провів першу за десятки років пряму інтервенцію на ринку облігацій, пише Financial Times із посиланням на повідомлення регулятора.
Зокрема, НБК придбав невизначену кількість короткострокових суверенних облігацій у первинних дилерів і продав пакет довгострокових паперів. Чистий обсяг покупок у серпні становив 100 млрд юанів ($14 млрд).
Інтервенція покликана запобігти різкому падінню прибутковості довгострокових паперів і очікувалася ще з липня.
У четвер китайський центробанк купив у міністерства фінансів довгострокові суверенні бонди на 400 млрд юанів на тлі завершення термінів погашення більш короткострокових інструментів. На думку трейдерів, таким чином НБК готується до продовження інтервенції.
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