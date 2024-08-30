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Туск: Уряд розробив нові рекомендації щодо абортів
13:35 30.08.2024 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що уряд розробив нові рекомендації щодо абортів, "які допоможуть змінити реальність в рамках чинного законодавства".
Заяву польського прем'єра наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, сьогодні вранці він зустрічався з міністрами охорони здоров'я і юстиції, щоб "закрити рішеннями певну, але не останню главу боротьби в Польщі за доступ до легальних абортів".
"Послідовні спроби в Сеймі показали, що важко завоювати більшість у сесійному залі на користь проєктів щодо абортів", - додав Туск.
Після провалу голосування у Сеймі за проєкт щодо легалізації абортів очільник польського уряду разом з міністром охорони здоров'я та міністром юстиції вирішив змінити "реальність" в рамках чинного законодавства.
"Ми шукаємо такі варіанти дій, які на практиці дозволять доступ до легальних абортів", - додав Туск.
Нагадаємо, 12 липня Сейм відхилив проєкт поправок до Кримінального кодексу, який передбачає часткову декриміналізацію абортів. Рішення тоді провалили 218 голосами "проти", тоді як 215 депутатів його підтримали і ще два - утримались.
Згодом до польського Сейму повторно подали відповідний проєкт.
Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров'я, а також за наявності вад плоду.
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