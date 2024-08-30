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Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні
13:28 30.08.2024 |
Бразильський суд заблокував банківські рахунки Starlink у країні на тлі загострення конфлікту з X. Цей крок є відповіддю на судові розпорядження щодо соціальної мережі, повідомляє Reuters.
Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Морайс погрожує повним закриттям X у країні.
Ілон Маск, власник X, уже кілька місяців веде суперечку з Морайсом через вимоги заблокувати певні акаунти в Бразилії. На початку місяця X закрила свої операції в країні, вважаючи ці накази цензурою.
Тепер Морайс намагається натиснути на X через Starlink, яка належить SpaceX. Starlink заявила, що рішення про замороження рахунків прийнято без належного судового процесу і пообіцяла вирішити питання юридичним шляхом.
Морайс також погрожує повним закриттям X у Бразилії, якщо компанія не призначить юридичного представника в країні. X повідомила, що найближчим часом очікує на рішення про закриття, оскільки не готова порушувати бразильські закони.
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