Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні

Бразильський суд заблокував банківські рахунки Starlink у країні на тлі загострення конфлікту з X. Цей крок є відповіддю на судові розпорядження щодо соціальної мережі, повідомляє Reuters.

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Морайс погрожує повним закриттям X у країні.

Ілон Маск, власник X, уже кілька місяців веде суперечку з Морайсом через вимоги заблокувати певні акаунти в Бразилії. На початку місяця X закрила свої операції в країні, вважаючи ці накази цензурою.

Тепер Морайс намагається натиснути на X через Starlink, яка належить SpaceX. Starlink заявила, що рішення про замороження рахунків прийнято без належного судового процесу і пообіцяла вирішити питання юридичним шляхом.

Морайс також погрожує повним закриттям X у Бразилії, якщо компанія не призначить юридичного представника в країні. X повідомила, що найближчим часом очікує на рішення про закриття, оскільки не готова порушувати бразильські закони.